Директор северо-западного округа «Магнита» покинул компанию

Директор северо-западного округа «Магнита» Сергей Выдрин покинул компанию. Вместе с ним свои посты оставили еще четыре топ – менеджера, сообщают «Ведомости». Это директор уральского округа Сергей Саченко, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин и директор по развитию и запуску Сергей Виноградов.

В компании назвали увольнение топ – менеджеров плановым, связанным с трансформацией бизнеса. На место Сергея Выдрина назначен новый менеджер. Увольнение госпожи Милиновой в «Магните» не подтвердили.