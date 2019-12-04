Опыт Рубцовска может быть применен по всей России

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что к новой модели рынка теплоснабжения — «альтернативную котельную» — перейдут более 25 российских городов. С 1 января 2020 года новый метод расчета тарифа на тепло будет действовать в Ульяновске и Барнауле. Такое решение приняли местные власти, после чего инициативу поддержали в Минэнерго.



Результатом такого реформатирования должно стать увеличение инвестиций в развитие системы энергоснабжения. Ожидается, что метод «альтернативной котельной» будет применяться в трех городах Самарской области. В случае принятия решения в ПАО «Т Плюс», планируется, что в летнюю ремонтную кампанию 2020 года финансовые вложения в обновление тепловых сетей Самары увеличатся с 840 млн рублей до 2,1 млрд рублей. Финансирование перекладок теплосетей в Новокуйбышевске повысится с 77 млн до 205 млн рублей, в Тольятти — с 91 млн до 383 млн рублей.

По словам директора департамента оперативного контроля и управления, в электроэнергетике Минэнерго РФ Алексея Храпкова, перед всем теплоэнергетическим комплексом стоят вызовы по улучшению технического состояния как источников генерации, так и инженерных коммуникаций. Состояние теплосетевых активов имеет достаточно высокий уровень износа. Ежегодно необходимо менять минимум 4% всех теплосетей, однако в стране меняется менее 2%, еще и с динамикой на уменьшение этого показателя каждый год. Как результат увеличиваются потери в тепловых сетях, растет количество повреждений на коммуникациях. От этого ухудшается надежность теплоснабжения.

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Алексей Храпков

На сегодняшний день проблему изношенных тепловых сетей решает «альтернативная котельная». Пока эта система работает только в двух муниципалитетах, расположенных в Сибирском федеральном округе. Новая система ценообразования реализована в поселке Линево Новосибирской области и городе Рубцовске Алтайского края. Показательнее всего пример Рубцовска — города, где проблема теплоснабжения была решена в пользу потребителей.

Мэр третьего по численности населения города Алтая Дмитрий Фельдман констатирует, что в Рубцовске было достаточно проблем в сфере теплоснабжения. «Вообще энергетический комплекс города был проблемным в том плане, что состояние станций и тепловых сетей было в удручающем положении. Так как этим всем занималось муниципальное предприятие и сторонний инвестор, существовала опасность, что из этого круга можно и не выбраться. Все дело в том, что долгие годы формировались „социальные“ тарифы. Властям не хотелось нагружать население с низкой доходностью еще и коммунальной услугой, при этом урезалось финансирование этой сферы. Но энергетический комплекс постепенно приходил в упадок, должные деньги на ремонт не выделялись, должных средств на инвестирование и полное восстановление системы не хватало. На начало 2016 года ситуация была критической. И вот только рассмотрение метода альтернативной котельной, которое давало перспективу вложений на более длительный период в течение 10-15 лет инвестиций, изменило ситуацию. Это помогло быть более уверенным инвестору в том, что у него есть шанс вернуть те деньги, которые он вложил сразу в развитие тепловой системы», — рассказал Дмитрий Фельдман.

Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман

По словам мэра, жители Рубцовска получили надежный источник тепла, весь город обогревается равномерно. Также практически прекратились жалобы из всех районов города на некачественное тепло. Не было проблем и в социальных объектах.

«Возможно, для жителей это не очень заметно, что раньше каждый год городская администрация и правительство Алтайского края тратили немалые средства на подготовку к отопительному сезону. В процессе прохождения отопительного сезона постоянно были, как на пороховой бочке, как бы не случилось чрезвычайной ситуации. Те средства, которые мы раньше тратили на обслуживание кредитных ресурсов, на сегодняшний день мы стали направлять на благоустройство города, вести более плавное плановое хозяйство. Финансовые операции теперь более размеренные», — отметил чиновник.

Глава города отметил, что у жителей были сомнения насчет данной темы, однако надежность партнеров-теплоэнергетиков развеяло все сомнения. «Когда не просто переходили на „альткотельную“, а когда заявили, что будет происходить большая реконструкция Южной тепловой станции, что будет перекладка сетей, что два контура будет, а не один, скепсиса было достаточно. Что цена возрастет, и не факт, что будет расти только на коэффициент потребительских цен, наверное, потребителей обманут в очередной раз. Раньше ведь такие вещи происходили — говорили, что не будет повышения цен, а они повышались. В процессе реализации всех этих мероприятий была создана общественная комиссия, в состав которой вошли общественники энергетики, депутаты, работники администраций. И потом совместными усилиями удалось людей убедить в том, что мы на правильном пути, и это нужно сделать именно сегодня, именно сейчас, потому что завтра будет поздно», — констатировал мэр Рубцовска.

«Всю работу сейчас ведут профессионалы, то есть теперь не администрация изо дня в день занимается наличием комплектующих, состоянием сетей, состоянием подъездных путей. Мы ушли от края пропасти и сегодня планомерно в соответствии с инвестиционной программой в рамках соглашения идет работа на тепловых сетях. Вкладываются достаточно большие средства, которые раньше мы себе не могли позволить — как муниципалитет, так и муниципальное предприятие. Люди явно почувствовали улучшения, видна работа специалистов отрасли, повышается надежность теплоэнергетического комплекса», — констатировал господин Фельдман.

Алексей Храпков подчеркивает, что модель альтернативной котельной с точки зрения защиты интересов потребителя сформирована так, что цена растет ниже темпов инфляции. Но все зависит от того, какая ценовая модель была при начале перехода на альтернативную котельную. При таких ценовых параметрах, защищающих интересы потребителей, ЕТО принимает на себя обязательства улучшить работу системы теплоснабжения по ключевым параметрам, перечень которых утвержден актами правительства. Например, снижение сроков перерывов горячего водоснабжения с 14 до 7 дней летом, ежегодное улучшение оценки качества теплоснабжения жителями, снижение потерь, уменьшение количества аварий.

Положительный опыт Рубцовска положил начало преобразованиям теплоэнергетического комплекса страны. С 1 января 2020 года на «альтернативную котельную» переходит столица Алтая — Барнаул. Новая модель рынка тепла также будет внедрена в 600-тысячном Ульяновске. Переход на «альткотельную» крупнейших городов Самарской области сейчас находится на стадии согласования властей региона.