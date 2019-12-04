Руководство незаконного угольного разреза в Кузбассе предстанет перед судом

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела о незаконной угледобыче на разрезе Новокузнецкого района. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Расследование установило, что уголь добывался за границей горного отвода, определенной лицензией. Площадь нелегальной выработки превысила 19 га. По данным полиции, с марта 2016 по декабрь 2017 года на разрезе было незаконно добыто 239 тыс. т угля, вред, причиненный государству, составил более 629 млн руб. Кроме того, во время подготовительных работ были вырублены деревья на площади 3,66 га. Ущерб, причиненный лесному фонду департамента лесного комплекса Кузбасса, оценили ан сумму свыше 1,9 млн руб.

В качестве обвиняемых следователи привлекли учредителя, директора и главного маркшейдера разреза. Им предъявили обвинение в предпринимательской деятельности без лицензии (ст. 171 УК РФ) и незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).

Илья Николаев