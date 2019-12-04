Эксперты Росреестра помогут кубанцам в решении «недвижимых» вопросов

Бесплатные консультации специалистов по вопросам кадастрового учета и регистрации прав пройдут по всему краю в день празднования Конституции РФ 12 декабря

Как поставить дом на кадастровый учет и какие для этого необходимы документы?

Что делать, если право собственности до сих пор не оформлено? И как правильно составить договор купли-продажи недвижимости?

На все эти вопросы и не только ответят эксперты Управления Росреестра по Краснодарскому краю (Управление) и Кадастровой палаты в ходе единого дня консультаций.

Кубанцы смогут узнать, как можно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также о том, как проводится кадастровая оценка и почему порой она оказывается достаточно завышенной. В Краснодаре прием граждан пройдет в Управлении (по адресу: г.Краснодар, ул.Ленина, 28) и его территориальных отделах, с адресами которых можно ознакомиться на сайте.

Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно в День Конституции Российской Федерации начиная с 12 декабря 2013 года, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

Каждый год в этот день с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени все желающие могут получить бесплатные консультации представителей государственных структур и органов власти.