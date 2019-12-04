В Курганской области при пожаре погибли трое мужчин

Управление СК России по Курганской области проводит проверку по факту гибели троих мужчин 1955, 1989 и 1988 годов рождения во время пожара в частном доме. Происшествие случилось в ночь на 4 декабря в селе Колташево Кетовского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в результате пожара погибли отец и сын, проживающие в доме, а также мужчина, находившийся у них в гостях. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Вероятно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.