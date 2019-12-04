Жители Юга России ставят качество мобильного интернета выше скорости

Компания AC&M проанализировала требования россиян к мобильному интернету.

Как следует из результатов исследования, лишь 2% абонентов считают скорость самым важным фактором при выборе того или иного оператора. В частности, на юге страны в среднем около 60% участников исследования довольны скоростью мобильного интернета на своем устройстве. В целом по стране этот показатель еще выше — до 70% и выше. Намного более важным фактором в сознании потребителей мобильного трафика является покрытие региона сетью LTE, поскольку люди хотят пользоваться сетью без перебоев, куда бы они ни поехали. На второе по важности место абоненты поместили стабильность работы сети. На третьем — размер абонентской платы.

Исходя из результатов авторы исследования сделали вывод, что в первую очередь синомимом качества мобильного интернета для российских пользователей на сегодняшний день является наличие на экране смартфона знака LTE. “Чем чаще этот значок пропадает, тем больше претензий к оператору предъявляет массовый потребитель», - говорится в сообщении. Кроме того, 82% абонентов ставят на первое место качество мобильной связи и их не слишком волнует качество голосовых услуг.