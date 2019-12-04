Утверждена схема платных парковок в Самаре

Члены самарской городской комиссии единогласно утвердили перечень площадок для будущих платных парковок. Об этом сообщает администрация.

«В основном схема охватывает историческую часть города (Самарский, Ленинский, Октябрьский внутригородские районы), а также некоторые улицы в Железнодорожном внутригородском районе»,- говорится в сообщении.

Прежний перечень платных парковок городская администрация утвердила в 2014 году. Его было решено скорректировать в связи с изменением улично-дорожной сети Самары. Новый перечень включает 6867 мест для парковок.

Георгий Портнов