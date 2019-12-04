Свердловская область получит более 1 млрд рублей за эффективную работу Евгения Куйвашева

Более 1 млрд руб. в качестве гранта из федерального бюджета будет направлено в Свердловскую область за эффективную работу губернатора Евгения Куйвашева и органов исполнительной власти региона. «Утвердить прилагаемое распределение дотаций (грантов) в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта»,— сообщается в распоряжении правительства РФ, которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Помимо Свердловской области дотации также получат Тюменская область (1,4 млрд руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (1,2 млрд руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (713,1 млн руб.). Эффективность глав регионов оценивало Министерство экономического развития России. Средства получили те субъекты, которые заняли в рейтинге с первого по 50-е места. Всего на гранты из федерального бюджета было выделено 45 млрд руб.

Анастасия Реутова