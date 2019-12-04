В саратовской администрации о доходах и имуществе будут отчитываться на 50 сотрудников больше

По требованию органов прокуратуры Саратовской области расширен список сотрудников городской администрации, которые обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства. Этот перечень расширен на 50 должностей.

По мнению прокуратуры, муниципальная власть, наделенная полномочиями устанавливать перечень таких должностей, злоупотребила своим правом и утвердила максимально сокращенные перечни. В соответствии с ними обязанность ежегодного декларирования доходов, имущества и расходов, ложилась только на высших должностных лиц в системе органов местного самоуправления, а лица, чьи должностные обязанности также были связаны со значительными коррупционными рисками, выпадали из прокурорского надзора.

В связи с этим прокуратура направила в Саратовскую городскую думу предложение необходимости расширения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, отчитывающихся о доходах и расходах. Оно было поддержано.

Марина Ковалева