Группа компаний «Медси» может открыть клинику в Курганской области

АО «Группа компаний “Медси”» рассматривает возможность открытия в Курганской области клиники. Об этом шла речь на встрече заместителя гендиректора холдинга Константина Чистякова с губернатором Вадимом Шумковым, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сегодня «Медси» представлена в Москве, Московской области и еще 13 регионах страны. Константин Чистяков отметил, что Курганская область может стать первым регионом УрФО, где компания откроет клинику.

«Медси» специализируется на оказании населению бесплатных медицинских услуг по полисам обязательного медицинского страхования, также она занимается платным обслуживанием.

Вадим Шумков поручил региональным департаментам здравоохранения и имущественных и земельных отношений помочь инвестору в реализации проекта.