Облсуд оставил под арестом таксиста, до смерти избившего магнитогорского журналиста

Челябинский областной суд оставил под стражей водителя такси Сергея Данилова, обвиняемого в смертельном избиении журналиста газеты «Магнитогорский металл» Михаила Скуридина.

Постановление Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска от 9 ноября об избрании в отношении таксиста меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 января пытался обжаловать адвокат обвиняемого. Он просил выпустить подзащитного из следственного изолятора под домашний арест или залог, сообщает пресс-служба областного суда. Однако апелляционная инстанция оставила решение без изменения.

Сергей Данилов обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, в марте этого года между водителем автомобиля KIA Sportage и пешеходом Михаилом Скуридиным произошел конфликт, в ходе которого таксист избил журналиста и бросил на дороге. Сотрудник газеты скончался в больнице через несколько месяцев. Водителя задержали в ноябре.