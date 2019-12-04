Глава Республики Алтай завершил формирование правительства

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях в региональном правительстве. Как сообщила его пресс-служба, губернатор назначил глав четырех министерств, председателей трех комитетов, двух советников и руководителя единого аппарата главы республики и правительства, а также создал одно министерство.

Господин Хорохордин назначил двух исполняющих обязанности министров: сельское хозяйство будет курировать бывший первый замминистра регионального развития Андрей Цыгулев, экономическое развитие и имущественные отношения — первый заместитель главы министерства Вячеслав Тупикин. «Статус исполняющих обязанности министров сохранится до их утверждения в федеральных органах исполнительной власти»,— сказали в пресс-службе руководителя региона. Ранее были утверждены в должностях исполняющие обязанности министра здравоохранения Сергей Коваленко и министра природных ресурсов, экологии и туризма Екатерина Поварова.

Губернатор также назначил Ольгу Антарадонову министром культуры, Адара Сумина — министром труда, соцразвития и занятости населения. Председателем комитета по нацполитике и связям с общественностью стала Людмила Варванец, комитет по обеспечению деятельности мировых судей возглавил Сергей Майжегишев, комитета по физкультуре и спорту — Олег Гурин.

Олег Хорохордин назначил советником по спорту Александра Манзырова, советником по взаимодействию с правоохранительными органами — Игоря Коршунова. Руководитель республики также создал министерство цифрового развития, которое будет курировать сферы информатизации, телекоммуникаций и связи. Кроме того, господин Хорохордин утвердил обновленную структуру единого аппарата главы республики и правительства. Его руководителем назначен Анатолий Донской. «Руководители остальных министерств и ведомств в настоящее время проходят процедуру согласования в федеральных органах исполнительной власти»,— отметили в пресс-службе правительства.

Илья Галагуз