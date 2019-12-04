В Златоусте назначен новый вице-мэр

Глава Златоуста Максим Пекарский назначил своим заместителем по стратегическому развитию и инвестициям – начальником экономического управления администрации города Андрея Сюзева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Андрею Сюзеву 55 лет. Он окончил Челябинский политехнический институт. В 1993-1995 годах принимал участие в разработках бронежилетов и военного снаряжения в научно-исследовательских центрах России и США. В 1995 году выиграл грант на стажировку и прошел обучение в школе бизнеса и менеджмента университета Пеппердайн (США). С 1996 по 2002 год работал исполнительным директором и директором по экономике и финансам в АО «Синегорье». С 1996 года руководил сетью фотомагазинов Kodak и салонами сотовой связи «Техноселл».