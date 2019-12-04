Жертвами стрелка в Орджоникидзевском районе стали три человека

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства женщины и ранения двух человек в Орджоникидзевском районе Перми. Преступление произошло сегодня ночью. 50-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из незарегистрированного ружья, сначала в своей квартире, а потом на улице. Он убил женщину, ранил в ногу бойца Росгвардии из группы задержания и проходившего мимо прохожего. Преступник задержан и водворен в ИВС. По данным “Ъ-Прикамье”, ранее он был судим за сбыт наркотиков.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа). В ближайшее время следователи выйдут с ходатайством в суд об аресте.

Губернатор Пермского края Максим Решетников распорядился оказать все необходимую помощь семье погибшей женщины.