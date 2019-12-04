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В Ростовской области осудили четверых лжеинвалидов

Усть-Донецкий районный суд Ростовской области вынес обвинительный приговор четверым жителям региона, обвинявшимся в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы условно со штрафом от 20 до 40 тыс. руб.

Суд установил, что четверо местных жителей получили справки об установлении инвалидности второй группы без прохождения медико-социальной экспертизы. Затем они представили их в пенсионный фонд, где им были установлены социальные выплаты. Всего они успели похитить более 1,7 млн руб.

Суд также удовлетворил исковые требования прокурора о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда.

Дарья Голякова


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