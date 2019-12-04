Мост в Иркутской области рухнул под весом грузовика

В Иркутской области обрушился мост через реку Макаровка в Киренском районе, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По данным полиции, инцидент произошел вечером 3 декабря. 39-летний водитель большегруза Scania не выполнил требование дорожного знака «Движение грузовых транспортных средств запрещено» и заехал на мост, который рухнул, не выдержав массы многотонной машины.

В настоящее время мост непригоден для проезда, движение на 76 км трассы Усть-Кут—Киренск затруднено. Для водителей легковых автомобилей сотрудники ГИБДД организовали объездной маршрут через реку Макаровка.

Илья Николаев