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Назначена дата начала процесса по делу депутата заксобрания Пермского края

Соликамский суд продлил сроки содержания под стражей депутату заксобрания Пермского края Илье Кузьмину, обвиняющемуся в инсценировке покушения на самого себя. Также судья Юрий Анфалов определил, что судебный процесс начнется 13 декабря.

Илья Кузьмин обвиняется в инсценировке покушения. По версии следствия, для этого он нанял ранее судимого местного жителя, который должен бы выстрелить в него холостыми патронами. Это произошло 24 февраля 2019 года. О «покушении» депутат сообщил в правоохранительные органы и распространил информацию об этом в социальных сетях.

Несколько месяцев господин Кузьмин был потерпевшим по делу о покушении, но в начале июня был задержан в связи с расследованием дела о заведомо ложном доносе, которое в отношении депутата возбудил руководитель СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Депутату предъявили обвинение и арестовали. В настоящее время он содержится в СИЗО. Сам господин Кузьмин вину категорически не признает.

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