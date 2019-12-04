Краевые власти предложили передать базу на Энергетиков, 50 в региональную собственность

Краевые власти инициировали в думе Перми рассмотрение вопроса о передаче в региональную собственность бывшего муниципального автопарка на улице Энергетиков, 50. Соответствующий проект решения депутаты гордумы рассмотрят на пленарном заседании в декабре.

Напомним, ранее власти Перми выставляли указанный имущественный комплекс на торги со стартовой ценой в 106 млн руб. Однако торги были отменены по просьбе краевых властей. В кабмине собираются реализовать на площадке проект индустриального парка. На эти цели в бюджете края заложено 129 млн руб.