Подрядчик обещает устранить дефекты покрытия на проспекте Кирова

Акт приемки выполненных работ по реконструкции проспекта Кирова в Саратове, которая проводилась в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», не подписан. Об этом сообщает замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко.

По его словам, основные работы были проведены до 15 ноября. Ведется контроль качества плиточного покрытия, соответствии реализации проекту. Подрядчик обязуется исправить все дефекты. Как ранее сообщал "Ъ-Средняя Волга", прокуратура Саратова предостерегла мэрию от приемки работ с дефектами.

По его словам, гарантийные обязательства на верхнее плиточное покрытие действуют 5 лет.

Марина Ковалева