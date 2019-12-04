РБК: Минц оценил ущерб от действий руководства ЦБ и «Открытия» почти в $1 млрд

Предприниматель Борис Минц заявил в Высоком суде Лондона, что первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, руководитель банка «Открытие» Михаил Задорнов и банка «Траст» Александр Соколов нанесли ему своими действиями ущерб. Банки под их контролем нарушили ряд обязательств, из-за чего господин Минц якобы потерял «по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн», сообщает РБК со ссылкой на документы суда.

Предприниматель, переехавший со своей семьей в Великобританию, считает, что против него была развернута кампания, которая спровоцирована критикой, которую Борис Минц высказывал в адрес Центробанка, а также из-за «сильной личной неприязни» со стороны Михаила Задорнова. В пресс-службах «Открытия» и «Траста» называли заявления господина Минца в суде «абсолютно надуманными».

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Напомним, в 2018 году бизнес господина Минца начал проверять Следственный комитет. Поводом стало обращение главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова по поводу размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд руб. в августе 2017 года. В марте текущего года суд заочно арестовал бывшего предправления «Открытия» Евгения Данкевича, обвиняемого в организации хищения у кредитного учреждения при покупке облигаций структур O1 Group.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Сделке с облигациями избрали меру пресечения».