Центральная управляющая компания Перми признана банкротом

Арбитражный суд Пермского края в ноябре признал несостоятельным ООО «УК „Центр“» и открыл в отношении общества процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Илья Маслохутдинов.

Согласно материалам суда, в управлении УК «Центр» было более ста домов на территории Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов Перми. На 1 октября их число сократилось до 35. Размер требований кредиторов — 71,2 млн руб., в то время как инвентаризация имущества показала наличие у должника имущественных активов (офисная мебель и оргтехника) на 1 млн руб.

Отметим, что совладелец УК «Центр» Владимир Кулешов сейчас отбывает срок в колонии по уголовному делу о хищении средств жителей Перми через ООО «ИРЦ-Прикамье». Приговор ему был вынесен в этом году. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).