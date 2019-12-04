04 декабря, среда
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Желающих купить недостроенную гостиницу в центре Перми не нашлось

Вчера конкурсный управляющий ООО «Аклеон» (входило в ГК «Камская долина») завершил прием заявок на торги по продаже основного имущества компании — памятник культуры и незавершенное строительством здание гостиницы по ул. Советской, 30.

На месте жилого дома обанкротившийся девелопер планировал построить 10-этажную гостиницу площадью 4,6 тыс. кв. м, но из-за финансовых трудностей стройхолдинга не успел реализовать проект. Степень готовности дома 57%. В рамках процедуры конкурсного производства ООО «Аклеон» объект был выставлен на торги за 182 млн руб., как сообщил управляющий ООО, к 3 декабря ни одной заявки не поступило. Торги будут признаны несостоявшимися.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя