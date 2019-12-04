«Парма» сенсационно обыграла «Зенит» в Санкт-Петербурге

«Парма» одержала вчера третью победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В Санкт-Петербурге пермская команда обыграла местный «Зенит». Первая четверть поединка пошла практически в равной борьбе, 22:21 в пользу гостей. Уже во второй десятиминутке пермяки нарастили преимущество — 36:30.

В третьей четверти петербуржцы немного сократили отставание — 52:56. Но в заключительном игровом отрезке уральцы снова прибавили. За три с половиной минуты до конца матча «Парма» вела плюс 17 очков. «Зениту» почти удалось догнать гостей на последней минуте, но самая концовка оказалась за пермским клубом. «Парма» одержали неожиданную победу — 86:80 и впервые взяла вверх над клубом из Санкт-Петербурга в регулярном чемпионате.

Самым результативным в составе победителей стал Артём Забелин, набравший 19 очков, дебютант команды Евгений Валиев записал в актив 5 баллов.