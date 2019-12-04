Неспособные передвигаться от опьянения жители Бурятии сняты с авиарейса в Хабаровске

Семеро жителей Бурятии в состоянии сильного опьянения не могли подняться на борт самолета сообщением Хабаровск—Иркутск, чем привлекли внимание службы авиационной безопасности аэропорта Хабаровска, следует из сообщения управления на транспорте МВД по ДФО. Пассажиров в возрасте от 35 до 63 лет, некоторые из которых не могли самостоятельно передвигаться, извлекли из выдвижного рукава для прохода на борт.

Как сообщается, сотрудники полиции доставили их в дежурную часть, медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.

В отношении всех виновников инцидента возбуждены административные дела за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП). Нарушители предстали перед мировым судом, который оштрафовал их на сумму от 500 до 600 руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск