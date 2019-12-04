Главный тренер «Автомобилиста» — о матче с «Торпедо»: Обе команды не хотели проигрывать

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал итоги матча с нижегородским «Торпедо», который завершился со счетом 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) в пользу екатеринбургской команды.

«Тяжелый и напряженный матч был. Складывался очень непросто, обе команды не хотели проигрывать. Получилась боевая игра. Очень рад, что мы взяли в ней два очка. Благодарен нашему вратарю и всей команде за то, что проявили стойкость в нужный момент и добились желаемого результата», — сказал по итогам матча господин Мартемьянов.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 5 декабря в гостях у «Сочи». Ближайшая игра в Екатеринбурге пройдет 7 декабря с «Динамо» (Рига). Сейчас «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.