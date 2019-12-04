Предпринимателям готовят новогоднее потепление

Власти Татарстана намерены в срочном порядке улучшить инвестиционный климат в регионе. В первую очередь — путем организации освещения в СМИ усилий чиновников по его улучшению. Это предусматривает постановление правительства Татарстана. Также в числе задач, включенных в документ, — перевод регистрации недвижимости и получения разрешений на строительство в электронный вид. Все перемены должны произойти уже к Новому году. В аппарате президента Татарстана в успехе не сомневаются — до абсолютного лидерства Татарстана в рейтинге субъектов РФ по инвестиционному климату осталось поправить лишь два пункта.



Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление «О реализации мер по улучшению состояния инвестиционного климата Республики Татарстан в соответствии с показателями Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». Первым пунктом правительство поручило республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» к 20 декабря составить медиаплан «регулярного освещения в средствах массовой информации проводимой работы по принимаемым мерам по улучшению состояния инвестиционного климата в Республике Татарстан». В частности, усилий по «оптимизации предоставления государственных, муниципальных и иных услуг». Медиаплан должен «обеспечивать доведение до предпринимательского сообщества соответствующей информации», говорится в документе.

Вторым пунктом правительство поставило министерствам и ведомствам, а также органам местного самоуправления задачу организовать постоянное взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях «выявления и устранения недочетов» при предоставлении государственных и муниципальных услуг. В том числе путем анкетирования и опросов.

Министерству цифрового развития республики поручено до 20 декабря «обеспечить реализацию электронного взаимодействия» между налоговой службой и МФЦ, а также создать с Росреестром «веб-сервисы прямого взаимодействия», позволяющие получать госуслуги, касающиеся учета недвижимости, в электронном виде.

Региональному Минстрою предстоит до 30 декабря перевести в электронный вид выдачу разрешений на строительство. При этом до 25 декабря Кабмин ожидает получить от чиновников предложения о возможности «оптимизации сроков и механизмов процедур» по выдаче разрешения на строительство (в том числе получение градостроительного плана земельного участка, подключение объектов к инженерным сетям) и по финансированию работ по приведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования к общефедеральным требованиям.

В аппарате президента Татарстана говорят, что до абсолютного лидерства Татарстана в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ республике надо подтянуть лишь два показателя из 44. По упрощению контрольно-надзорных мероприятий в отношении предпринимателей и доле достающихся им государственных и муниципальных заказов (более 30% по итогам 2018 года) Татарстан уступает Москве 0,3 балла.

Представитель Казанского кремля Лилия Галимова заверила “Ъ”, что работа по улучшению инвестиционного климата в регионе не ведется в авральном режиме. «Министерство экономики республики приступило к анализу показателей для выявления резервов и проработки всех новых мер поддержки… в июне (после оглашения итогов предыдущего рейтинга на Петербургском международном экономическом форуме)»,— сказала она. «Почему до конца декабря — потому что прописаны регламентные сроки (до конца года) документальной фиксации вводимых дополнительных мер»,— попыталась объяснить срочность госпожа Галимова.

«Невыполнение показателей или изменение места республики в рейтинге не грозит лишением никаких грантов. Этот рейтинг не увязан с выдачей региону каких-либо денег. Но за этим следует серьезный разбор на уровне президента республики. Рустам Нургалиевич (Минниханов.— “Ъ”) уделяет личное внимание этому рейтингу, отражающему реально приближенную картину состояния инвестклимата, самочувствия предпринимателей»,— сказала госпожа Галимова.

Узнать мнение предпринимательского сообщества о срочных мерах властей по улучшению условий работы бизнеса не удалось. В Ассоциации предприятий МСБ Татарстана пообещали прокомментировать постановление после его изучения, однако потом на телефонные звонки “Ъ” не ответили.

Ольга Кудрина