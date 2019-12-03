Требуется Ваша помощь

Саша Павлов

14 лет

мышечная дистрофия Дюшенна, спасет аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких и расходные материалы к нему

Всего требуется — 410 123 рубля.

Сын развивался нормально, к году стал ходить. Но я заметила, что Саша при ходьбе поднимается на носочки, часто падает. В поликлинике сыну назначили лечебную физкультуру, массаж, но они не помогли. К трем годам руки и ноги у Саши ослабли, он не мог бегать, подниматься по лестнице. Сына направили на обследование к генетику, который поставил страшный диагноз: мышечная дистрофия Дюшенна. Болезнь приводит к слабости всех мышц, сильному искривлению позвоночника, дыхательной и сердечной недостаточности. К восьми годам Саша перестал ходить, а вскоре и сидеть самостоятельно. Искривленный позвоночник давит на легкие, сыну трудно дышать, откашливаться, у него сильный застой мокроты. Врачи посоветовали нам приобрести аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которым Саша мог бы пользоваться дома. Но купить его мне не по силам: одна воспитываю двоих сыновей, с отцом Саши мы в разводе. Прошу, не оставьте нас в беде!

Екатерина Гайдукова, Воронежская область

Фото Александра Китаева

«

Марина Попова, заведующая отделением паллиативной помощи ОДКБ №2 (Воронеж): «У Саши высокий риск нарушения функции дыхания, ему нужна респираторная поддержка. Использование аппарата ИВЛ поможет также предотвратить пневмонии и другие тяжелые осложнения».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Саше Павлову также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи СашеРеквизиты для помощи Саше Павлову также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Сашу, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

Мы помогаем помогать

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ».



Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2018 году свыше четырех миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, «Ъ» и 170 региональных и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 1013 компаний и организаций оплатили лечение и юридическую помощь 2385 детям из России и стран СНГ, а также типирование 10 541 потенциального донора костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.



Учредители фондов «Помощь» и «Русфонд» – ИД «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер, основатель, руководитель Российского фонда помощи, он же президент обоих фондов.