Организацию «Башкорт» начала проверять прокуратура

Прокуратура Советского района Уфы начала проверку в отношении общественной организации «Башкорт», известной проведением публичных акций в защиту национальных активистов, а также за сохранение стерлитамакской горы-шихана Куштау. О том, что во вторник в организацию пришли с проверкой сотрудники прокуратуры и МЧС, сообщается на странице «Башкорта» в социальной сети «В контакте». «МЧС пришли с проверкой пожарной безопасности, а прокуратура пришла по анонимному заявлению некого гражданина о том, что в этом помещении собирается организация "Башкорт" и ведет экстремистскую деятельность»,— отмечено в сообщении.

Общественник Сагит Исмагилов опубликовал копию решения заместителя прокурора Советского района Уфы Т.Г. Хакимова, согласно которому проверка исполнения законодательства о НКО, пожарной безопасности «и других вопросов» будет проводиться с 3 до 27 декабря.

Как активистов «Башкорта» задерживали на Всемирном курултае башкир, подробнее в материале «Всемирный курултай башкир обошелся без “Башкорта“».

Наталья Павлова