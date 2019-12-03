В ночном порядке

В Таллине завершился XXIII международный кинофестиваль «Темные ночи». О лауреатах фестиваля рассказывает Татьяна Алешичева.

Всего на фестивале в разных программах и секциях было показано 250 фильмов, а в основном конкурсе соревновалась 21 картина. Председателем жюри в этом году был британский режиссер Майк Ньюэлл, автор хита «Четыре свадьбы и похороны», одной из серий поттерианы и еще примерно 50 фильмов, принадлежащих к категории киномейнстрима. А вот японский фильм «Задом наперед» (Kontora), которому жюри под его руководством отдало главный приз фестиваля, так же далек от мейнстрима, как свадьба от похорон. Это заповедное черно-белое арт-кино о девочке по имени Сора, которая после смерти деда нашла его дневник с описаниями ужасов войны и прекрасными лирическими рисунками и поняла, что всю жизнь прожила рядом с человеком, которого толком не знала. Вскоре после этого ее отец садится за руль, перебрав саке, сбивает на проселочной дороге бродягу и, чтобы тот не пошел в полицию, привозит его домой. Сначала этот странный тип всех раздражает — он не говорит ни слова и ходит задом наперед. Но не успевают Сора и домочадцы к нему привыкнуть, как он исчезает, оставив на прощание рисунок с портретом Соры в тот самом дедовском дневнике.

Фильм не сразу позволяет понять, как связаны два сюжета — смерть деда и появление бродяги, но в финале подбрасывает сразу несколько намеков, что бродяга был призраком умершего. Намеков таких туманных, что зритель, гордясь собственной сообразительностью, одновременно заглатывает наживку: это не режиссер убедил нас, что граница между мирами живых и мертвых проницаема, это мы сами так решили. Подобная ловкость рук без всякого мошенничества, определенно, заслуживает гран-при.

Приз за лучшую режиссуру получил филиппинец Юн Роблес Лана за фильм «Калел, 15» (Kalel, 15) — тоже черно-белый, но с абсолютно внятным сюжетом. 15-летнему парнишке по имени Калел ставят диагноз: он ВИЧ-инфицирован. Но поскольку это не голливудское духоподъемное кино, никто не будет заламывать рук по этому поводу. Калел, по сути еще ребенок, понятия не имеет о том, насколько серьезна его болезнь, и продолжает деловито решать свои пубертатные проблемы. Он боится заразить свою девушку, а она тем временем требует от него пылкой физической любви — дилемма! Выходит довольно удивительная история о божьей росе: ну ладно ребенок по неведению не чует опасности, но взрослые тут тоже как на подбор. Мать Калела, прожженная сластолюбивая тетка, попросту сбегает из дома с новым любовником, а врач выписывает пацану всего лишь мазь от кожных высыпаний — крутись как хочешь. И некому присмотреть в этой жизни за взрослыми — теми, что не способны присмотреть за собственными детьми. Социальная проблема (на Филиппинах число инфицированных ВИЧ за десять последних лет выросло на 170%) перерастает тут в метафизическую.

Приз за лучший сценарий ушел чудесной израильской трагикомедии «Золотые голоса» (Golden Voices) о супружеской паре актеров дубляжа, эмигрировавших в Израиль. Ему же отошел и приз сети продвижения азиатского кино NETPAC.

Приз за лучшую мужскую роль получил Кавану Клеркин, сыгравший в британском фильме «Качки» (Muscle) робкого обывателя с пивным животом Саймона, который пришел в спортивный зал «подкачаться», а в итоге раскачал свою жизнь до основания стараниями ушлого тренера-манипулятора. Излюбленный британцами «кухонный реализм» встречает здесь нео-нуар, а британская актерская школа традиционно на высоте — по-видимому, сказываются 400 лет тренировки на Шекспире.

Немецко-австрийский фильм «Цыганская королева» (Gipsy Queen) Хусейна Табака был отмечен дважды — призом за лучшую женскую роль Алине Шербан и призом за лучший фильм экуменического жюри. Завязка сюжета в общих чертах напоминает оскароносную «Малышку на миллион». Цыганская мать-одиночка Али, которую отец выгнал из дома в Румынии, пытается устроить свою жизнь в Гамбурге, вкалывая на нелегальных работах. Однажды в ночном клубе с боксерским залом, где проходят бои, а она убирает за посетителями пивные кружки, она встречает такого же сбитого летчика, бывшего боксера Танне. А он обнаруживает в ней боксерский талант — когда-то Али была чемпионкой среди юниоров. Дальнейшее нетрудно предугадать: побеждает в финальном бою не тот, кто злее или сильнее, а кому есть за что биться. Это стопроцентно зрительский фильм, над которым не простер совиные крыла артхаус, простой, как драка, но при этом лишенный как голливудской назидательности, так и пресловутой «чернухи». Как проницательно заметил председатель жюри Майк Ньюэлл, за пределами американо-британского киноконвейера существует еще целый пласт совершенно другого кино, которое устроено совсем иначе.