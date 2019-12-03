Полиция ищет виновных в аварии с автобусом в Воронежской области

В Воронежской области после ДТП с опрокидыванием междугороднего автобуса Man, в результате которого пострадали 17 человек, возбуждено уголовное дело, сообщает полиция. Дело возбуждено отделом МВД по Богучарскому району по признакам преступления нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

ДТП произошло в 12:30 на 763 км автодороги М-4 «Дон». Среди пострадавших — трое несовершеннолетних в возрасте 13, 15 и 17 лет. Информация о степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, уточняется. Погибших в результате ДТП нет.

Ирина Лобанова