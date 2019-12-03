КПРФ издалека начала подготовку к взятию Севастополя

Севастопольские коммунисты проголосовали против законопроекта о бюджете Севастополя. Это стало первым протестным голосованием одной из фракций заксобрания против документа, подготовленного правительством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Принять трехлетний бюджет демарш фракции КПРФ не помешал. В парламенте предположили, что Компартия своими действиями начала подготовку к выборам губернатора.

Законопроект о бюджете Севастополя на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов севастопольские депутаты рассмотрели на заседании 3 декабря во втором чтении (первое чтение документ прошел 6 ноября). После внесения ряда поправок доходная и расходная части бюджета в 2020 году увеличились на 530,7 млн руб., после уточнения объема поступлений из федерального бюджета. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Севастополя в 2020 году составит 58,24 млрд руб., а расходов — 61,67 млрд руб. Соответственно, на 2021 год доходы запланированы в объеме 52,17 млрд руб., а расходы — 55,46 млрд руб., в 2022 году доходы составят 56,05 млрд руб., расходы — 60,22 млрд руб.

Слаженный характер работы депутатов и правительства над бюджетом отметили спикер заксобрания Владимир Немцев, его заместитель Татьяна Лобач и председатель комитета по соцполитике Татьяна Шербакова (все избраны от «Единой России»). Руководитель комитета по градостроительству и земельным вопросам депутат от «Зеленых» Вячеслав Горелов напомнил, что участвует в обсуждении и подготовке закона о бюджете шестой раз. «Сравнение в пользу последнего обсуждения. Оно проходило конструктивно, конкретно, в плотном взаимодействии с нашими коллегами из правительства. На все вопросы давались исчерпывающие ответы»,— сказал господин Горелов.

Председатель фракции КПРФ Роман Кияшко проект бюджета подверг критике. Он завил, в документе есть «не в полной мере обоснованные» и «влекущие риск неисполнения бюджета» статьи доходов — например, доходы от акцизного сбора на топливо, от сдачи в аренду земли и прироста поступлений от НДФЛ. «С января 2010 года налоговая база по объектам капитального строительства будет рассчитываться исходя из их кадастровой стоимости, но в проекте ни на 2021, ни на 2022 год это не учтено,— отмечает господин Кияшко.— То же самое касается налога на имущество физических лиц.

Где эти деньги? Где они учтены и как будут расходоваться?»

Коммунист заявил, что в бюджете не учтены средства, которые сэкономят на закупках товаров и услуг, а также не обоснованы траты на содержание городских чиновников. Законопроект он назвал «сырым документом» и заявил, что в таком виде КПРФ его поддерживать не будет.

Владимир Немцев подчеркнул, что фракция КПРФ подготовила пакет «не поправок, а предложений и замечаний». «Конкретного перераспределения (средств бюджета.— “Ъ”) наши коллеги не предложили»,— сказал спикер. Он отметил, что бюджет Севастополя впервые был внесен правительством в заксобрание вовремя, законопроект был «качественно подготовлен» и почти все поправки, внесенные депутатами, были учтены в итоговой редакции документа.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил депутатов «внимательно изучать вопрос, прежде чем делать заявления». Он сообщил, что доходы на кадастровую оценку и от налогов на недвижимость физлиц в бюджете на следующий год не запланированы. «Мы взяли еще год, чтобы привести в соответствие все базы наши кадастровые. Потому что у нас так получается, что добросовестные люди, которые зарегистрировали свою недвижимость официально, будут платить налог. А те, кто уклоняется, по разным серым схемам владеет (недвижимостью.— “Ъ”), платить не будут»,— пояснил врио губернатора.

В итоге бюджет во втором чтении поддержали 17 депутатов из 23, и он был принят. Против проголосовали лишь три парламентария (столько депутатов во фракции КПРФ).

Татьяна Щербакова сказала “Ъ”, что если бы коммунисты были настроены на конструктив, то внесли бы поправки в бюджет. Их замечания к документу она назвала необоснованными. Госпожа Щербакова считает, что действия КПРФ могут быть связаны с выборами губернатора Севастополя, которые состоятся в сентябре 2020 года: «Мне сложно понять логику их действий. Но, как вариант, можно и такое предположить». Севастопольский общественник и политик Иван Комелов также считает, что КПРФ начала подготовку к губернаторской избирательной кампании.

Вадим Никифоров, Симферополь