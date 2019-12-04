Киоски выстраивают в ряд

Из-за жалоб владельцев киосков региональное правительство разработало единые правила размещения нестационарных торговых объектов (НТО). В администрации региона полагают, что разные правила размещения киосков затрудняют мобильную торговлю и тормозят развитие малого и среднего бизнеса. Власти предлагают увеличить срок действия договоров на размещение ларьков с полугода до трех лет и предоставлять бизнесменам равноценные места при вынужденном переезде. Предприниматели должны будут выполнить объекты в едином дизайн-коде. Эксперты полагают, что новые правила должны повысить уровень обслуживания населения и исключить нелегальную торговлю.



Правительство Нижегородской области опубликовало проект единых для всех городов региона правил размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Поводом для разработки документа, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, стали жалобы предпринимателей главе региона Глебу Никитину и министерству промышленности и торговли. По мнению бизнеса, нормативные акты городов не содержат единого подхода к размещению киосков и смене торгового профиля. Кроме того, сроки рассмотрения заявок на включение в схему размещения торговых объектов не регламентированы, как и расположение в ней ларьков. В документах не прописан механизм выплаты компенсации предпринимателю при изъятии торгового места для нужд города. Бизнесмены говорили, что контракты на полгода, которые сейчас с ними заключают муниципальные власти, слишком короткие. Все это тормозит развитие нестационарной торговли, полагают в областном правительстве.

Типовые правила появились спустя полгода после июньского совещания у губернатора Нижегородской области по вопросам нестационарной торговли. Как следует из документа, заявки на включение новых торговых точек должны будут рассматриваться в течение месяца после подачи заявок.

Схема размещения формируется по итогам анализа рынка розничной торговли. Малому и среднему бизнесу должны выделять не менее 60% от общего числа мест под НТО, мобильной торговле — не менее 5%.

Половину торговых мест предлагается отдавать продавцам хлеба, мяса, рыбы, прохладительных напитков и бытовых услуг. Такие ларьки преимущественно будут располагаться в жилых кварталах.Торгующие печатными изданиями, сувенирами, цветами и билетами киоски рекомендовано ставить в наиболее проходных местах.

Новые правила гарантируют предпринимателям замену изъятой торговой точки на равноценную, по принципу: «Меняется место — ­сохраняется бизнес». Решение о перемещении торговой точки городские чиновники должны принимать минимум за год и сделать торговцам предложение переехать на равноценное место. Включать объекты в схему НТО будут по итогам аукционов, договоры планируется заключать на каждую отдельную торговую точку. В правительстве считают, что договоры с бизнесом муниципалитеты должны заключать на срок от трех лет.

Ответные требования появились и к бизнесу, который обяжут учитывать единый дизайн-код территории, на которой находится торговый павильон. Эта новация, вероятно, позаимствована у Нижнего Новгорода, где от предпринимателей требуют выдерживать дизайн вывесок в одном стиле в историческом центре города. Но в полную силу этот принцип еще не заработал, поскольку у бизнеса возникли нарекания к этому правилу из-за роста затрат на новые вывески. Несмотря на выявленные 800 нарушений, городские власти ввели временный мораторий на штрафы, дав время подготовиться предпринимателям. Администрация Нижнего Новгорода ранее упразднила ограничение на размещение НТО в 100 метрах от сетевых магазинов и кафе с аналогичными товарами и остановок общественного транспорта. При выявленных нарушениях власти вправе потребовать закрыть торговую точку за счет владельца в течение месяца с выдачи предписания, но этот срок может быть продлен.

В Нижнем Новгороде из-за нарушений с начала года снесли более 100 киосков.

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий говорит, что во многих городах нестационарные объекты торговли напоминают «привет из прошлого», потому что «не меняют фасады, не расширяют площади и качество обслуживания клиентов»: «Предпринимателям нужны более долгосрочные договоры размещения, хотя бы до пяти лет. Новые правила должны повысить уровень обслуживания и исключить нелегальную торговлю, часто сопровождаемую крышеванием бизнеса и наносящую ущерб легальным предпринимателям». По его словам, главы городов должны активно развивать сеть НТО для комфорта жителей. «Процесс активно идет в крупных городах уже полтора года, но до завершения еще далеко»,— добавил господин Солодкий.

Владимир Зубарев