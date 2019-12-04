Явка к следователю провалена

Следственный комитет впервые официально озвучил претензии к бывшему директору нижегородского управления метростроя Юрию Гаранину. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением бюджету 33 млн руб. ущерба и объявлен в розыск. Уголовное дело касается муниципального контракта 2012 года по берегоукреплению участка Волги. Следствие считает, что Юрий Гаранин как руководитель муниципального заказчика отдал заказ аффилированной фирме. Профессиональные адвокаты полагают, что неявка к следователю при задержании и избрании меры пресечения может стать основанием для ареста.
В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области сообщили, что бывший директор муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту мостов, метрополитена и дорожных сетей» Юрий Гаранин является подозреваемым по уголовному делу по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
По версии следствия, в 2012 году он создал условия для победы в конкурсе на берегоукрепление Волги в микрорайоне Мещерское озеро Нижнего Новгорода аффилированной ему организации. «Противоправные действия подозреваемого повлекли необоснованное расходование бюджетных средств, так как субподрядная организация, фактически выполнившая работы по данному контракту, уложилась в сумму на 33 млн руб. меньше указанной в муниципальном контракте. В связи с тем, что подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в розыск»,— сообщили в пресс-службе СУ СК.
Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, тендер 2012 года подразумевал укрепление берега Волги между Борским мостом и речным портом (903,25–904,1 км по судовому ходу). Контракт ценой 233 млн руб. получило ООО «Универсалспецтехстрой». Его учредителем одно время был один из сыновей Юрия Гаранина Сергей Гаранин. Компания, выигравшая ряд крупных тендеров, попала в скандальную историю с реконструкцией здания Нижегородского райсуда, сорвав госконтракт. В 2015 году Сергея Гаранина осудили. Выяснилось, что своей техники и рабочих у фирмы, зарегистрировавшейся в Кирове, не было, она нанимала гастарбайтеров.
Выиграв тендер на берегоукрепление, генподрядчик «Универсалспецтехстрой» за 200 млн руб. нанял на выполнение работ ЗАО «Пирс», которое специализировалось на строительстве гидротехнических сооружений. Построив к 2015 году заказанный Нижним Новгородом участок, «Пирс» до сих пор не получил от генподрядчика полной оплаты по договору. По словам собеседников “Ъ-Приволжье”, «Универсалспецтехстрой» еще должен «Пирсу» более 10 млн руб. и руководство ЗАО долго жаловалось на имеющиеся долги и подавало заявления в правоохранительные органы (сейчас обе организации — банкроты). Руководители ЗАО «Пирс» являются основными свидетелями обвинения: в компании рассказывали, что в 2012 году Юрий Гаранин приезжал к ним в офис и лично уговаривал «Пирс» не участвовать в тендере во время его проведения.
Бывший метростроитель Юрий Гаранин, которого следствие несколько месяцев хочет допросить в качестве подозреваемого, не отвечал на звонки “Ъ-Приволжье”. В его окружении дали понять, что комментариев по сообщению СУ СК не будет.
По всей видимости, Юрий Гаранин, которого в 2018 году руководство администрации Нижнего Новгорода решило уволить из ГУММиДа, опасается, что после допроса его могут задержать и арестовать.
По мнению заведующего нижегородской адвокатской конторой №15 Сергея Остроумова, если господин Гаранин действительно был надлежащим образом уведомлен о вызове на допрос, но проигнорировал повестку и был объявлен в розыск, это «плохой знак» для него.
«В случае принудительного задержания, доставки на допрос и избрания меры пресечения тот факт, что он скрывался, может послужить одним из оснований для ареста. Никому из своих клиентов мы бегать не советуем: если есть претензии со стороны следствия, надо идти и объясняться, приводить доводы в защиту своей невиновности»,— заметил адвокат Остроумов.
Добавим, что уголовное дело против Юрия Гаранина отчасти имеет политическую подоплеку. Материалы по строительству в 2012–2015 годах участка набережной в СУ СК были выделены в отдельное уголовное дело из расследования землеотводов родственным компаниям бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. В марте экс-мэр был осужден на десять лет за взятку и участие в похищении человека. Жилой микрорайон Седьмое небо в районе Мещерского озера построила аффилированная с ним компания «Старт-Строй». Она же оплатила проект берегоукрепления под будущее финансирование строительства участка набережной из федерального и местного бюджетов. Ранее следствие выдвигало версию, что берегоукрепительные работы должны были финансироваться только «Старт-Строем», а не из бюджета. В правоохранительных органах тогда посчитали, что тендер на строительство набережной Волги на 233 млн руб., объявленный ГУММиДом, и составляет всю сумму нанесенного бюджету ущерба. В девелоперской компании отрицали какие-либо обязательства строить для города набережные за свой счет или на привлеченные деньги дольщиков. Новой информации по расследованию этого дела следственный комитет пока не давал.