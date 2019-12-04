Явка к следователю провалена

Следственный комитет впервые официально озвучил претензии к бывшему директору нижегородского управления метростроя Юрию Гаранину. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением бюджету 33 млн руб. ущерба и объявлен в розыск. ­Уголовное дело касается муниципального контракта 2012 года по берегоукреплению участка Волги. Следствие считает, что Юрий Гаранин как руководитель муниципального заказчика отдал заказ аффилированной фирме. Профессиональные адвокаты полагают, что неявка к следователю при задержании и избрании меры пресечения может стать основанием для ареста.



В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области сообщили, что бывший директор муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту мостов, метрополитена и дорожных сетей» Юрий Гаранин является подозреваемым по уголовному делу по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

По версии следствия, в 2012 году он создал условия для победы в конкурсе на берегоукрепление Волги в микрорайоне Мещерское озеро Нижнего Новгорода аффилированной ему организации. «Противоправные действия подозреваемого повлекли необоснованное расходование бюджетных средств, так как субподрядная организация, фактически выполнившая работы по данному контракту, уложилась в сумму на 33 млн руб. меньше указанной в муниципальном контракте. В связи с тем, что подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в розыск»,— сообщили в пресс-службе СУ СК.

Следователь наложил арест на 13 объектов недвижимого имущества, принадлежащего Юрию Гаранину, а также на его банковские счета и вклады — на общую сумму свыше 24 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, тендер 2012 года подразумевал укрепление берега Волги между Борским мостом и речным портом ­(903,25–904,1 км по судовому ходу). Контракт ценой 233 млн руб. получило ООО «Универсалспецтехстрой». Его учредителем одно время был один из сыновей Юрия Гаранина Сергей Гаранин. Компания, выигравшая ряд крупных тендеров, попала в скандальную историю с реконструкцией здания Нижегородского райсуда, сорвав госконтракт. В 2015 году Сергея Гаранина осудили. ­Выяснилось, что своей техники и рабочих у фирмы, зарегистрировавшейся в Кирове, не было, она нанимала ­гастарбайтеров.

Выиграв тендер на берегоукрепление, генподрядчик «Универсалспецтехстрой» за 200 млн руб. нанял на выполнение работ ЗАО «Пирс», которое специализировалось на строительстве гидротехнических сооружений. Построив к 2015 году заказанный Нижним Новгородом участок, «Пирс» до сих пор не получил от генподрядчика полной оплаты по договору. По словам собеседников “Ъ-Приволжье”, «Универсалспецтехстрой» еще должен «Пирсу» более 10 млн руб. и руководство ЗАО долго жаловалось на имеющиеся долги и подавало заявления в правоохранительные органы (сейчас обе организации — банкроты). Руководители ЗАО «Пирс» являются основными свидетелями обвинения: в компании рассказывали, что в 2012 году Юрий Гаранин приезжал к ним в офис и лично уговаривал «Пирс» не участвовать в тендере во время его проведения.

Бывший метростроитель Юрий Гаранин, которого следствие несколько месяцев хочет допросить в качестве подозреваемого, не отвечал на звонки “Ъ-Приволжье”. В его окружении дали понять, что комментариев по сообщению СУ СК не будет.

По всей видимости, Юрий Гаранин, которого в 2018 году руководство администрации Нижнего Новгорода решило уволить из ­ГУММиДа, опасается, что после допроса его могут задержать и ­арестовать.

По мнению заведующего нижегородской адвокатской конторой №15 Сергея Остроумова, если господин Гаранин действительно был надлежащим образом уведомлен о вызове на допрос, но проигнорировал повестку и был объявлен в розыск, это «плохой знак» для него.

«В случае принудительного задержания, доставки на допрос и избрания меры пресечения тот факт, что он скрывался, может послужить одним из оснований для ареста. Никому из своих клиентов мы бегать не советуем: если есть претензии со стороны следствия, надо идти и объясняться, приводить доводы в защиту своей невиновности»,— заметил адвокат Остроумов.

Добавим, что уголовное дело против Юрия Гаранина отчасти имеет политическую подоплеку. Материалы по строительству в 2012–2015 годах участка набережной в СУ СК были выделены в отдельное уголовное дело из расследования землеотводов родственным компаниям бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. В марте экс-мэр был осужден на десять лет за взятку и участие в похищении человека. Жилой микрорайон Седьмое небо в районе Мещерского озера построила аффилированная с ним компания «Старт-Строй». Она же оплатила проект берегоукрепления под будущее финансирование строительства участка набережной из федерального и местного бюджетов. Ранее следствие выдвигало версию, что берегоукрепительные работы должны были финансироваться только «Старт-Строем», а не из бюджета. В правоохранительных органах тогда посчитали, что тендер на строительство набережной Волги на 233 млн руб., объявленный ГУММиДом, и составляет всю сумму нанесенного бюджету ущерба. В девелоперской компании отрицали какие-либо обязательства строить для города набережные за свой счет или на привлеченные деньги дольщиков. Новой информации по расследованию этого дела следственный комитет пока не давал.

Роман Кряжев