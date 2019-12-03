«УЗТМ-Картэкс» договорился о сотрудничестве с «Эрдэнэс Монгол»

Меморандум «О партнерстве и совместной работе» во вторник подписали представители горнодобывающей госкомпании Монголии КОО «Эрдэнэс Монгол» и машиностроительной группы «УЗТМ-Картэкс». Как следует из текста документа, основная цель меморандума – сотрудничество в вопросах обновления оборудования на предприятиях «Багануур» и «ШивээОвоо», сообщает пресс-служба «УЗТМ-Картэкс». Речь идет как о новых поставках техники, так и модернизации действующей.

В «Эрдэнэс Монгол» входят компании, разрабатывающие стратегические месторождения полезных ископаемых Монголии. «Монголия – стратегический партнер для нашей компании. Масштабные проекты по развитию энергетической отрасли, которые реализует правительство страны, требуют интенсивного развития угледобычи. Уралмашзавод и “ИЗ-Картэкс” — готовы обеспечить угледобывающие компании страны современным высокопроизводительным оборудованием»,— отметил гендиректор машиностроительной группы «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер.