Павел Крашенинников получил премию «Юрист года» за «Правовое просвещение»

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников стал лауреатом премии «Юрист года» в номинации «Правовое просвещение».

Высшая юридическая премия в России «Юрист года» учреждена указом президента РФ от 8 октября 2009 года. Присуждается Ассоциацией юристов России ежегодно 3 декабря — в профессиональный праздник День юриста.

Выпускник свердловского юридического института Павел Крашенинников возглавляет думский комитет по законодательству. Кроме того, он автор многих книг по юриспруденции. Среди них «12 апостолов права», «Времена и право», «Серебряный век права», «Античное право: очерки истории». В октябре господин Крашенинников презентовал новую книгу «Заповеди советского права». Она посвящена советскому государству и праву в 1939-1961 годы. В частности, в ней раскрываются юридические нюансы во время военного времени, а также во время коллективизации и репрессий.