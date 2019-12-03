Суд в Воронеже оценил ущерб нотариусу от материала «Коммерсанта» в 5 тыс. рублей

Ленинский районный суд Воронежа 3 декабря частично удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации местного нотариуса Риммы Самойлик к редакции газеты «Коммерсантъ» в Черноземье. Поводом для обращения в суд была фотография офиса истца, которая иллюстрировала новость об уголовном деле, возбужденном в отношении другого нотариуса. Однако госпожа Самойлик посчитала, что использование снимка офиса порочит ее честь, так как создает впечатление о возбуждении уголовного дела именно против нее. При этом в заметке называлось имя фигуранта уголовного дела — Борис Стахурлов.

Судья Екатерина Гусева посчитала, что издание должно выплатить нотариусу компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. (истец просила 50 тыс. руб.), а также возместить расходы на госпошлину и нотариальные услуги. Кроме того, ответчик должен опубликовать сообщение о том, что фотография офиса госпожи Самойлик была ошибочно размещена в материале о нотариусе Борисе Стахурлове.

«Решение суда сильно контрастирует со сложившейся судебной практикой по делам о диффамации. Знать, какой нотариус работает в том или ином офисе, аудитория издания не может. А в совокупности с упоминанием имени другого нотариуса, который и являлся фигурантом уголовного дела, сомнений в том, что сведения не относятся к истице, у суда не должно было быть. Если нет сведений об истице, то и не может быть решения, удовлетворяющего ее требования. Именно поэтому решение однозначно будет обжаловано»,— рассказала старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова, которая в суде защищала издание.

Главный редактор “Ъ” в Черноземье Андрей Цветков отметил, что процесс прошел «очень гладко и практически без прений»: «Наша сторона максимально подробно пояснила, почему требования истца расходятся с буквой закона. Судья Гусева уточняющих вопросов нам не задавала. Адвокат нотариуса Александр Денисов спорить с позицией газеты тоже не стал. У него даже не нашлось реплики, когда суду указали на то, что из-за некомпетентности представителя истца ей пришлось обращаться к нотариусу, заверять за деньги факт вышедшей публикации. Хотя по закону достаточно было сделать скриншот. Весь процесс защита заявителя была пассивна, зато после оглашения решения адвокат поспешил заверить, что «ничего личного». Ждем мотивировки решения и затем поговорим о морали в облсуде».

Владимир Зоркий