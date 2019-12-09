Как слово строить и жить помогало

Самые популярные экономические лозунги СССР
Даешь пятилетку за четыре года!
Лозунг первой советской пятилетки (так называли планы экономического развития страны), выдвинутый в 1929 году, использовался и позднее. Предполагалось, что план перевыполняется за счет повышения производительности труда. Фактически это чаще происходило за счет приписок.
Догоним и перегоним!
Слова из работы В.И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (1917 года), ставшие экономическим лозунгом в 1957 году. Тогда первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев заявил о необходимости обогнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения. Хотя токарно-винторезные станки ДИП («Догоним и перегоним») выпускались с 1930-х.
Кадры решают все
Фраза И.В. Сталина, сказанная им 4 мая 1935 года, стала крылатой. Тогда же был произнесен лозунг, популярный и сегодня: «Самый ценный капитал — это люди». К реальной заботе о людях и профессионалах эти декларации, увы, отношения не имели.
Советское — значит отличное
Лозунг появился перед XXII съездом КПСС (1961 год), когда повышение качества продукции, особенно товаров массового потребления, стало приоритетом экономического развития. В 1967 году был утвержден государственный «Знак качества СССР», маркировавший высококачественные товары.
Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!
Заключительные слова первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева на XXII съезде КПСС (1961 год). «Это обращение партии к народу нашло самый горячий отклик в сердцах советских людей. Рабочий класс, колхозное крестьянство, интеллигенция, все трудящиеся Советского Союза с огромной энергией взялись за решение практических задач, они преисполнены решимости претворить в жизнь великие предначертания Коммунистической партии»,— писала «Правда».
Животноводство — ударный фронт!
Один из лозунгов Продовольственной программы (призвана как можно быстрее обеспечить снабжение населения всеми видами продовольствия). Была одобрена пленумом ЦК КПСС в мае 1982 года. Среди других лозунгов Продовольственной программы: «Продовольственная программа — всенародное дело!», «Рост производства зерна — ключевая проблема в сельском хозяйстве», «Обеспечим рост производства плодов, овощей, картофеля».
Экономика должна быть экономной
Из отчетного доклада генсека КПСС Л.И. Брежнева, прозвучавшего на (1981 год). Полная цитата: «Экономика должна быть экономной — таково требование времени». Партийные экономисты, призванные обеспечить правильную трактовку звонкого лозунга, так и не смогли в полной мере объяснить, что он значит. Подкачала и сама экономика: экономной в СССР она так и не стала.
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