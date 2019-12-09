Как слово строить и жить помогало

Самые популярные экономические лозунги СССР

Даешь пятилетку за четыре года!

Фото: Художник Константин Кулешов

Лозунг первой советской пятилетки (так называли планы экономического развития страны), выдвинутый в 1929 году, использовался и позднее. Предполагалось, что план перевыполняется за счет повышения производительности труда. Фактически это чаще происходило за счет приписок.

Догоним и перегоним!

Фото: Российская государственная библиотека

Слова из работы В.И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (1917 года), ставшие экономическим лозунгом в 1957 году. Тогда первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев заявил о необходимости обогнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения. Хотя токарно-винторезные станки ДИП («Догоним и перегоним») выпускались с 1930-х.

Кадры решают все

Фото: Художник Г. Клуцис

Фраза И.В. Сталина, сказанная им 4 мая 1935 года, стала крылатой. Тогда же был произнесен лозунг, популярный и сегодня: «Самый ценный капитал — это люди». К реальной заботе о людях и профессионалах эти декларации, увы, отношения не имели.

Советское — значит отличное

Фото: Александр Добров

Лозунг появился перед XXII съездом КПСС (1961 год), когда повышение качества продукции, особенно товаров массового потребления, стало приоритетом экономического развития. В 1967 году был утвержден государственный «Знак качества СССР», маркировавший высококачественные товары.

Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!

Фото: Борис Белопольский

Заключительные слова первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева на XXII съезде КПСС (1961 год). «Это обращение партии к народу нашло самый горячий отклик в сердцах советских людей. Рабочий класс, колхозное крестьянство, интеллигенция, все трудящиеся Советского Союза с огромной энергией взялись за решение практических задач, они преисполнены решимости претворить в жизнь великие предначертания Коммунистической партии»,— писала «Правда».

Животноводство — ударный фронт!

Фото: Maria Voron / The Granger Collection, New York / ТАСС

Один из лозунгов Продовольственной программы (призвана как можно быстрее обеспечить снабжение населения всеми видами продовольствия). Была одобрена пленумом ЦК КПСС в мае 1982 года. Среди других лозунгов Продовольственной программы: «Продовольственная программа — всенародное дело!», «Рост производства зерна — ключевая проблема в сельском хозяйстве», «Обеспечим рост производства плодов, овощей, картофеля».

Экономика должна быть экономной

Из отчетного доклада генсека КПСС Л.И. Брежнева, прозвучавшего на (1981 год). Полная цитата: «Экономика должна быть экономной — таково требование времени». Партийные экономисты, призванные обеспечить правильную трактовку звонкого лозунга, так и не смогли в полной мере объяснить, что он значит. Подкачала и сама экономика: экономной в СССР она так и не стала.