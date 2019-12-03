Прокуратура запросила для обвиняемых в изнасиловании полицейских Уфы реальные сроки

Гособвинение на прениях по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы запросило для трех обвиняемых полицейских реальные сроки лишения свободы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру республики. Прокурор потребовал назначить бывшему начальнику отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Эдуарду Матвееву и экс-начальнику отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву по девять лет, экс-начальнику отдела по вопросам миграции отдела полиции России по Уфимскому району Павлу Яромчуку — восемь лет колонии общего режима.

9 декабря подсудимые должны выступить с последним словом. Судебный процесс проходит в закрытом для журналистов режиме.

Трое высокопоставленных полицейских были задержаны 31 октября 2018 года по заявлению 23-летней дознавательницы — дочери тогдашнего замглавы регионального управления Росгвардии Ирека Сагитова (ныне вице-премьер). Она сообщила, что ее изнасиловали подвыпившие коллеги. Действия полицейских квалифицируются по ч.2 ст.131 (изнасилование), ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. В ходе расследования они были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, равно как и потерпевшая, которая также участвовала в распитии алкоголя.

Адвокаты требуют оправдать подсудимых, так как уверены, что обвинение построено только на показаниях потерпевшей.

Ирина Самойлова