На Кубани на ремонт школ и детсадов в этом году потрачено 776,3 млн рублей

В этом году 39 районам Кубани на капремонты и благоустройство школ и детсадов было выделено 776,3 млн руб. из краевого и федерального бюджетов. Также в 2019 году построено и введено в эксплуатацию 11 школ и 8 детских садов и пристроек. До нового года необходимо ввести еще две школы – в Анапе и Кавказском районе. И завершить строительство пять детских садов и 6 пристроек в Анапе, Новороссийске, Сочи, Гулькевичском, Крымском и Тбилисском районах. В общей сложности это должно дать 1,5 тыс. новых дошкольных мест. До конца декабря планируется сдать в эксплуатацию детсад на 200 мест в станице Новотитаровской, а в станице Тбилисской – блок детсада на 60 мест.

Всего на создание 175 новых мест в детских садах распределены средства краевого бюджета в размере 36 млн руб. Завершены работы в трех учреждениях.

На капремонт шести школ для создания 1470 новых мест выделено на этот год из краевого бюджета 164,9 млн руб.

В декабре намечено завершить работы в гимназии №6 Сочи. «В порядке исключения по просьбе руководителя Сочи выделят дополнительное финансирование на 2020 год на строительство трех пристроек к школам. Строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца года», – сказала вице-губернатор Анна Минькова.

Елена Рыжкова