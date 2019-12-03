Московская «Авин» не стала выкупать долги «Воронежавтодора»

Столичное ООО «Автоматизация. Инжиниринг» («Авин») Леонида Ионкиса отказалось погашать требования к занимавшемуся строительством дорог ОАО «Воронежавтодор» в 247 млн руб., следует из материалов арбитража. В сентябре компания заявляла о намерении расплатиться по долгам «Воронежавтодора» перед 15 контрагентами — как предполагал конкурсный управляющий «Воронежавтодора» Андрей Фролов, для получения контроля над активами банкрота. Почему намерения ООО «Авин» изменились, в документах суда не раскрывается.

Напомним, что арбитражный суд Воронежской области признал ОАО «Воронежавтодор» несостоятельным в 2018 году. С иском о банкротстве обратился банк «Открытие» с требованием в размере 155,6 млн руб. После этого исковое заявление также подала инспекция ФНС, которой ОАО задолжало 28,4 млн руб. В апреле 2018 года долговые обязательства ОАО у банка выкупил принадлежащий правительству Воронежской области центр дорожного строительства «Дорога».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автоматизация. Инжиниринг» зарегистрировано в Москве в 2014 году. Генеральный директор и собственник — Леонид Ионкис. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Выручка в 2016 году составила 348 тыс. руб.

ОАО «Воронежавтодор» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Основная сфера деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Как следует из инвентаризационных описей, балансовая стоимость активов компании составляет 45,3 млн руб. Имущество «Воронежавтодора» составляют 937 единиц транспортных средств и оборудования, а также 113 зданий, сооружений и помещений по всей Воронежской области. Выручка компании в 2015 году составила 681,4 млн руб., чистая прибыль — 1,73 млн руб. По собственным данным, на содержании компании находилось около четверти дорожной сети области — примерно 2,4 тыс. км. За время существования компания построила 5 тыс. км дорог.

Ирина Лобанова