Краснодарский краевой суд увеличил срок одному из лжезастройщиков

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор двум участникам преступной группы, похитившей 46 млн руб. под видом строительства многоквартирных домов в Сочи, а третьему участнику ужесточил приговор.

Весной 2019 года центральный районный суд Сочи приговорил Баженова и Белькевича к 10 и 9,5 годам заключения в колонии общего режима, Закаряна к пяти годам с отбыванием в колонии-поселении. Они признаны виновными в 25 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, а также в 20 эпизодах покушения на мошенничество.

Сейчас, рассмотрев жалобы государственного обвинителя и потерпевших, краевой суд усилил наказание Закаряну и назначил ему 9,5 лет колонии общего режима. Приговоры Баженову и Белькевичу оставлены без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

Как следует из материалов дела, в 2016 и 2017 годах Баженов, Белькевич и Закарян, не имея разрешений на строительство и проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, заключали с гражданами договоры целевого займа и привлекали деньги на строительство. Реклама о продаже квартир размещалась в СМИ и на интернет-ресурсах. Дольщикам предлагались на выбор объекты на Курортном проспекте 96/4а, по Виноградному переулку, 1 в ЖК «Марсель» и по улице Черновицкая в селе Верхневеселое в ЖК «Роза Ветров».

Елена Рыжкова