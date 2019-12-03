Автобус Днепропетровск— Ростов перевернулся в Воронежской области

Сегодня около 12:30 на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе упал в кювет автобус MAN, следовавший по маршруту Днепропетровск - Ростов-на-Дону, сообщает ТАСС. В салоне находились 28 человек, в том числе два водителя. В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе трое подростков в возрасте 13, 15 и 17 лет. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии с травмами спины и переломами бедер. Автобус принадлежал ТОВ «Альфа Транс» Украины.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях плохой видимости и метели. По факту ДТП сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Сотрудники следственного управления СК и прокуратуры Воронежской области проводят проверку.

Дарья Голякова