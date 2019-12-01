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В московском The Ritz-Carlton стартовал праздничный сезон

В лобби столичного отеля The Ritz-Carlton дали старт праздничному сезону. Роскошные украшения для елки в исполнении австрийского бренда Swarovski переливались, подобно северному сиянию и создавали особенную атмосферу. Шеф-кондитер Антон Почтарь подготовил коллекцию новогодних десертов: рождественское полено с лесными ягодами, пряничные домики и другие знакомые с детства лакомства. Шеф-бармен Кирилл Самойленко приготовил имбирный чай по особому рецепту и горячий глинтвейн с ароматным букетом пряностей. Недавно открывшийся на первом этаже отеля ресторан Sartoria Lamberti угощал закусками от шеф-повара и горячим рождественским пуншем.

За музыкальное сопровождение вечера у рояля отвечали яркие оперные исполнители Галина Войниченко и Григорий Голицын. Для маленьких гостей были подготовлены мастер-классы по украшению имбирного печенья, создание рождественской композиции, а арт-пространство Cube Moscow провели сессию перформативных портретов в рамках образовательной программы «Фабрика шедевров».

Мероприятие посетили: Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Анна Тихомирова, Ирина Йовович, Александр Сирадекиян, Олеся Бословяк, Юлия Акимова, Дарья Коновалова, Яна Лапутина, Отари Гогоберидзе, Роман и Юлия Фишкины, Олег Белецкий и другие.

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