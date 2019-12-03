В Ростовской области сняли карантин по узелковому дерматиту КРС

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору исключила Ростовскую область из списка неблагополучных по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота, сообщает управление ветеринарии по региону. Статус Ростовской области по этому заболеванию изменился на неопределенный.

Неблагополучие по узелковому дерматиту до вчерашнего дня сохранялось в нодулярному дерматиту (более распространенное название болезни) сохранялся в двух муниципальных в Заветинском и Ремонтненском районе региона. Там заболевание было выявлено и ликвидировано в 2016 году.

Дарья Голякова