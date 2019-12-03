Писатель Кундера получил гражданство Чехии

Писателю Милану Кундере дали чешское гражданство, сообщается на сайте посольства Чехии в Париже. В 1979 году коммунистические власти лишили писателя гражданства Чехословакии. Сейчас писатель живет во Франции (получил гражданство в 1981 году).

Документ господину Кундере передал посол Петр Друлак. «Величайший чешский писатель снова является гражданином страны, в которой он родился и на языке которой он написал свои величайшие произведения. Поздравляем!» — говорится в сообщении посольства.

В 1968 году писатель выступил против ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора (СССР, Польша, Болгария, Венгрия, ГДР, Румыния, Чехословакия и Албания). Книги Милана Кундеры запретили печатать, а в 1970 году писателя исключили из Коммунистической партии Чехословакии. В 1979-м году господина Кундеру лишили гражданства.

Милан Кундера — автор более 20 романов, поэтических сборников, эссе и пьес. Большую часть своих произведений он написал на чешском языке. Один из его самых популярных романов — «Невыносимая легкость бытия», который был написан в 1984 году. Милан Кундера также является автором произведений «Шутка», «Жизнь — не здесь», «Вальс на прощание», «Книга смеха и забвения», «Бессмертие» и других.