Тариф на вывоз мусора в Самарской области планируется увеличить на 4%

Прогнозный рост тарифа на вывоз мусора для населения Самарской области планируется в рамках 4% ежегодно. Об этом говорится в проекте поправок в приказ «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Самарской области». Документ опубликован на сайте министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Ранее суд отменил приказы министерства энергетики и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа за вывоз отходов. Комментируя решение суда в СМИ, экс-министр энергетики Сергей Марков сообщил, что в течение месяца будет принят новый тариф. При этом чиновник отметил, что будет пересмотрена расценка на сбор и вывоз ТКО до объектов утилизации и сортировки, что может привести к росту тарифа. Впоследствии Сергей Марков покинул министерское кресло и вернулся на пост главы Новокуйбышевска.

Георгий Портнов