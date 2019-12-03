Перевозки пассажиров на СКЖД выросли на 7,9%

В ноябре 2019 года в границах Северо-Кавказской железной дороги было перевезено 2,7 млн пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД. Это на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом перевозка пассажиров в пригородном сообщении выросла на 7,1% и составила 1,9 млн пассажиров. В дальнем следовании отправились 749 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем за ноябрь прошлого года.

Пассажирооборот в ноябре 2019 года составил 565,9 млн пасс/км, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего с начала года на СКЖД было отправлено около 36 млн пассажиров, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании перевезено 12,8 млн пассажиров (+7,1%), в пригородном сообщении – более 23 млн пассажиров (+0,6%).

Дарья Голякова