Штрафы от имени Роспотребнадзора начали рассылать мошенники в Удмуртии

В адрес физлиц и юрлиц, в том числе из Удмуртии, начали поступать постановления о назначении административного наказания и требования об уплате штрафа, якобы от имени руководителя или замруководителя территориального органа Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного наказания, не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии настоятельно рекомендует, для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания»,— говорится в сообщении.