Прокурором Павловского района Кубани назначен Владимир Парпула

Генпрокурор РФ Юрий Чайка приказом назначил прокурором Павловского района Краснодарского края советника юстиции Владимира Парпулу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2007 году господин Парпула окончил КубГАУ по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры господин Парпула проходит службу начиная с декабря 2007 года. За это время он занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Абинского района, первого зама Туапсинского межрайонного прокурора, а также зампрокурора Геленджика.

Михаил Лукашов