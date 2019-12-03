04 декабря, среда
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерский проект

Прокурором Павловского района Кубани назначен Владимир Парпула

Генпрокурор РФ Юрий Чайка приказом назначил прокурором Павловского района Краснодарского края советника юстиции Владимира Парпулу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2007 году господин Парпула окончил КубГАУ по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры господин Парпула проходит службу начиная с декабря 2007 года. За это время он занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Абинского района, первого зама Туапсинского межрайонного прокурора, а также зампрокурора Геленджика.

Михаил Лукашов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя