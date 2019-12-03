Японская компания JFR планирует локализовать производство в Татарстане

Японская компания JFR Co. Ltd рассматривает ОЭЗ «Алабуга» в качестве площадки для локализации собственного производства. Об этом на встрече с представителями предприятия рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

По его словам, республика готова оказать инвестору всю необходимую поддержку. Господин Минниханов отметил, что JFR Co. Ltd является международной биотехнологической компанией, которая занимается разработкой и производством пробиотиков для животных и людей, выпуском систем по очистке сточных вод животноводческих помещений и технологией повышения усвояемости кормов с высоким содержанием протеинов.

Также предполагается, что JFR Co. Ltd откроет на территории Казани свой первый офис в России, уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"